В федерации волейбола рассказали о жалобах букмекеров на «странные матчи»
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) получала сигналы от букмекерских контор о «странных матчах» в чемпионате и создала специальную комиссию для официальных разбирательств по таким случаям, сообщил Metaratings генеральный секретарь организации Александр Яременко.
ВФВ объявила о создании комиссии 4 октября. Ранее подобные случаи обсуждались с председателем коллегии судей и директоратом соревнований.
«И ранее, и в этом сезоне поступали такие сигналы от букмекерских компаний о подозрительных ставках на некоторые матчи российского чемпионата», — сказал Яременко, не уточнив, о каких играх идет речь.
При этом он отметил, что сообщений о ставках волейболистов на игры с участием своих команд пока не было.
В мужской суперлиге с начала сезона сыграно шесть туров, в женской — пять.
Российские команды отстранены от международных турниров FIVB.
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