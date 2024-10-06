В федерации волейбола рассказали о жалобах букмекеров на «странные матчи»

Генсек федерации Яременко заявил, что букмекеры сообщали о подозрительных ставках на некоторые матчи и в прошлом сезоне, и в этом, но они не касались игроков. Теперь такими случаями будет заниматься спецкомиссия

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) получала сигналы от букмекерских контор о «странных матчах» в чемпионате и создала специальную комиссию для официальных разбирательств по таким случаям, сообщил Metaratings генеральный секретарь организации Александр Яременко.

ВФВ объявила о создании комиссии 4 октября. Ранее подобные случаи обсуждались с председателем коллегии судей и директоратом соревнований.

«И ранее, и в этом сезоне поступали такие сигналы от букмекерских компаний о подозрительных ставках на некоторые матчи российского чемпионата», — сказал Яременко, не уточнив, о каких играх идет речь.

При этом он отметил, что сообщений о ставках волейболистов на игры с участием своих команд пока не было.

В мужской суперлиге с начала сезона сыграно шесть туров, в женской — пять.

Российские команды отстранены от международных турниров FIVB.