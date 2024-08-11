Бывшая российская волейболистка победила на Олимпиаде со сборной Италии
Итальянские волейболистки впервые в истории стали победительницами Олимпиады. В финале Игр в Париже они обыграли действующих чемпионок из США — 25:18, 25:20, 25:17.
В матче за третье место накануне сборная Бразилии обыграла команду Турции в четырех сетах.
В составе сборной Италии в Париже выступала Екатерина Антропова, дочь баскетболиста Михаила Антропова и гандболистки Ольги Антроповой.
Она начала заниматься волейболом в Санкт-Петербурге и попадала в расширенный состав сборной России до 16 лет, но так и не сыграла. В прошлом году она получила гражданство Италии.
В финале Антропова набрала шесть очков.
Сборную России на Олимпиаду не допустили.
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