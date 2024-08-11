Итальянские волейболистки с бывшей россиянкой в составе выиграли Олимпиаду

Бывшая российская волейболистка победила на Олимпиаде со сборной Италии

В финале итальянки уверенно обыграли американок в трех сетах и впервые взяли золото Олимпиады. Екатерина Антропова, в прошлом году получившая итальянское гражданство, набрала в решающем матче шесть очков

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Итальянские волейболистки впервые в истории стали победительницами Олимпиады. В финале Игр в Париже они обыграли действующих чемпионок из США — 25:18, 25:20, 25:17.

В матче за третье место накануне сборная Бразилии обыграла команду Турции в четырех сетах.

В составе сборной Италии в Париже выступала Екатерина Антропова, дочь баскетболиста Михаила Антропова и гандболистки Ольги Антроповой.

Она начала заниматься волейболом в Санкт-Петербурге и попадала в расширенный состав сборной России до 16 лет, но так и не сыграла. В прошлом году она получила гражданство Италии.

В финале Антропова набрала шесть очков.

Сборную России на Олимпиаду не допустили.