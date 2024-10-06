Гусев сделал 400-ю передачу в КХЛ и помог «Динамо» победить «Витязь»

«Динамо» обыграло в гостях «Витязь» со счетом 3:0. Никита Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, сделавшим 400 передач

Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» победило подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Балашихе завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу «бело-голубых».

Шайбы забросили Максим Комтуа (31-я минута), Дмитрий Рашевский (49) и Джордан Уил (51). Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 22 броска.

Нападающий «Динамо» Никита Гусев сделал 400-ю передачу, став всего четвертым игроком в истории лиги, кто добрался до этой отметки, после Вадима Шипачева (633), Сергея Мозякина (509) и Александра Радулова (460).

«Динамо» одержало первую победу в трех последних матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Витязь» проиграл впервые за три матча и идет на девятом месте.