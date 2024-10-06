 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Гусев сделал 400-ю передачу в КХЛ и помог «Динамо» победить «Витязь»

Московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь», Гусев сделал 400-ю передачу
«Динамо» обыграло в гостях «Витязь» со счетом 3:0. Никита Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, сделавшим 400 передач
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» победило подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Балашихе завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу «бело-голубых».

Шайбы забросили Максим Комтуа (31-я минута), Дмитрий Рашевский (49) и Джордан Уил (51). Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 22 броска.

Нападающий «Динамо» Никита Гусев сделал 400-ю передачу, став всего четвертым игроком в истории лиги, кто добрался до этой отметки, после Вадима Шипачева (633), Сергея Мозякина (509) и Александра Радулова (460).

Лидер КХЛ победил «Авангард», отыгравшись с 1:3
Спорт

«Динамо» одержало первую победу в трех последних матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Витязь» проиграл впервые за три матча и идет на девятом месте.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Витязь Никита Гусев
Материалы по теме
Чемпион КХЛ разгромил ЦСКА со счетом 7:0
Спорт
Клуб Ларионова впервые в КХЛ забросил десять шайб в одном матче
Спорт
ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 17:41
Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-ШевеОбщество, 17:31
Премьер Словакии заявил о намерении Запада «поставить русских на колени»Политика, 17:23
Чем прославился «депутат» Виталий Наливкин. ВидеоОбщество, 17:16
Москвичей предупредили о ночи, когда будет лить «как из двух ведер»Общество, 17:05
Гусев сделал 400-ю передачу в КХЛ и помог «Динамо» победить «Витязь»Спорт, 16:55
Автор шоу про Виталия Наливкина рассказал обстоятельства смерти актераОбщество, 16:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Калинская назвала фальстартом новости о помолвке с первой ракеткой мираСпорт, 16:42
Зять Ирины Фарион был убит в зоне военной операции на УкраинеПолитика, 16:39
Почему индийский конкурент Uber заявил об уходе с международного рынкаОтрасли, 16:26
«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»Спорт, 16:15
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 16:14
Посольство ответило на оскорбления российских футболистов в ФинляндииСпорт, 16:10
The Conversation сообщил о плане Байдена для Украины перед отставкойПолитика, 16:06