«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1.
У «Динамо» гол на 19-й минуте забил Гамид Агаларов.
«Факел» на 34-й минуте сделал тройную замену и во втором тайме сравнял счет — на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин.
«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до четырех матчей и занимает 12-е место. У «Факела», не побеждавшего в РПЛ с конца августа, шесть очков и предпоследняя строчка.
В 12-м туре махачкалинцы 19 октября примут московский ЦСКА, а «Факел» днем ранее сыграет в Грозном с «Ахматом».
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