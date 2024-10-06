 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

«Факел» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ
Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1. Обе команды не побеждали в РПЛ больше месяца
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Махачкала))

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» гол на 19-й минуте забил Гамид Агаларов.

«Факел» на 34-й минуте сделал тройную замену и во втором тайме сравнял счет — на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин.

«Зенит» победил благодаря голу с пенальти и вернул лидерство в РПЛ
Спорт
Фото:Валентина Певцова / ТАСС

«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до четырех матчей и занимает 12-е место. У «Факела», не побеждавшего в РПЛ с конца августа, шесть очков и предпоследняя строчка.

В 12-м туре махачкалинцы 19 октября примут московский ЦСКА, а «Факел» днем ранее сыграет в Грозном с «Ахматом».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Махачкала ФК Факел
Материалы по теме
«Спартак» разгромил клуб Карпина в матче РПЛ
Спорт
Клуб Дзюбы на последних минутах упустил победу в матче РПЛ
Спорт
«Становление «Спартака» и спад «Зенита». Каковы итоги старта сезона РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 17:41
Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-ШевеОбщество, 17:31
Премьер Словакии заявил о намерении Запада «поставить русских на колени»Политика, 17:23
Чем прославился «депутат» Виталий Наливкин. ВидеоОбщество, 17:16
Москвичей предупредили о ночи, когда будет лить «как из двух ведер»Общество, 17:05
Гусев сделал 400-ю передачу в КХЛ и помог «Динамо» победить «Витязь»Спорт, 16:55
Автор шоу про Виталия Наливкина рассказал обстоятельства смерти актераОбщество, 16:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Калинская назвала фальстартом новости о помолвке с первой ракеткой мираСпорт, 16:42
Зять Ирины Фарион был убит в зоне военной операции на УкраинеПолитика, 16:39
Почему индийский конкурент Uber заявил об уходе с международного рынкаОтрасли, 16:26
«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»Спорт, 16:15
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 16:14
Посольство ответило на оскорбления российских футболистов в ФинляндииСпорт, 16:10
The Conversation сообщил о плане Байдена для Украины перед отставкойПолитика, 16:06