«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

«Факел» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1. Обе команды не побеждали в РПЛ больше месяца

Гамид Агаларов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Махачкала))

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» гол на 19-й минуте забил Гамид Агаларов.

«Факел» на 34-й минуте сделал тройную замену и во втором тайме сравнял счет — на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин.

«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до четырех матчей и занимает 12-е место. У «Факела», не побеждавшего в РПЛ с конца августа, шесть очков и предпоследняя строчка.

В 12-м туре махачкалинцы 19 октября примут московский ЦСКА, а «Факел» днем ранее сыграет в Грозном с «Ахматом».