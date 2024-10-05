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«Зенит» победил благодаря голу с пенальти и вернул лидерство РПЛ

«Зенит» победил «Оренбург» и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Единственный гол в матче с пенальти забил Густаво Мантуан
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей гол с пенальти забил Густаво Мантуан (61-я минута). 

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Спорт
Фото:пресс-служба ФК "Локомотив"

«Зенит» набрал 26 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Краснодара» и «Локомотива» 24 очка и одна игра в запасе. «Оренбург» с семью очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 18 октября сыграет с «Акроном», «Оренбург» 20 октября примет саратовские «Крылья Советов».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Оренбург
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