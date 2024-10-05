«Зенит» победил благодаря голу с пенальти и вернул лидерство РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей гол с пенальти забил Густаво Мантуан (61-я минута).
«Зенит» набрал 26 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Краснодара» и «Локомотива» 24 очка и одна игра в запасе. «Оренбург» с семью очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Зенит» 18 октября сыграет с «Акроном», «Оренбург» 20 октября примет саратовские «Крылья Советов».
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