Звезда «Реала» Винисиус получил травму шеи
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, который считается главным претендентом на приз «Золотой мяч» в этом году, получил травму шейного отдела позвоночника в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом». Об этом сообщила пресс-служба мадридской команды.
В матче 9-го тура, который прошел накануне и завершился со счетом 2:0, Винисиус забил гол на 73-й минуте и через несколько минут покинул поле, держась за плечо.
Сроки восстановления 24-летнего футболиста не называются.
В этом же матче «Реал» из-за тяжелой травмы колена потерял защитника Дани Карвахаля.
Винисиус забил 4 мяча и сделал 7 передач в 12 матчах сезона.
«Реал» набрал 21 очко и идет вторым в турнирной таблице, уступая «Барселоне» (21 очко, игра в запасе).
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