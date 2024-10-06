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Звезда «Реала» Винисиус получил травму шеи

Звезда «Реала» Винисиус получил травму шеи в матче с «Вильярреалом»
Бразилец покинул поле во втором тайме матча с «Вильярреалом», держась за плечо. Сроки восстановления футболиста не называются
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, который считается главным претендентом на приз «Золотой мяч» в этом году, получил травму шейного отдела позвоночника в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом». Об этом сообщила пресс-служба мадридской команды.

В матче 9-го тура, который прошел накануне и завершился со счетом 2:0, Винисиус забил гол на 73-й минуте и через несколько минут покинул поле, держась за плечо.

Сроки восстановления 24-летнего футболиста не называются.

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Дани Карвахаль лежит на газоне после травмы в матч с &laquo;Вильярреалом&raquo;

В этом же матче «Реал» из-за тяжелой травмы колена потерял защитника Дани Карвахаля.

Винисиус забил 4 мяча и сделал 7 передач в 12 матчах сезона.

«Реал» набрал 21 очко и идет вторым в турнирной таблице, уступая «Барселоне» (21 очко, игра в запасе).

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Винисиус
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