Россиянин сделал пять голевых передач в предсезонном НХЛ
Российский нападающий Данил Гущин помог «Сан-Хосе Шаркс» одержать победу над «Вегас Голден Найтс» в заключительном матче перед стартом сезона НХЛ.
Игра в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 6:5. Гущин сделал пять результативных передач, в том числе поучаствовал в победной шайбе за 12 секунд до конца основного времени. Один из голов на счету россиянина Клима Костина.
У «Вегаса» хет-трик и голевой пас на свой счет записал 23-летний российский форвард Павел Дорофеев.
Гущину 22 года, он играет в Северной Америке с 2018 года. В прошлом сезоне форвард в основном выступал в фарм-клубе «Сан-Хосе» в AHL, где забросил 20 шайб и сделал 34 передачи в 56 матчах.
«Сан-Хосе» проведет первый матч в регулярном чемпионате 11 октября (5:30 мск) против «Сент-Луис Блюз».
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