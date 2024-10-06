Гущин сделал ассистентский пента-трик за «Сан-Хосе» в предсезонной игре НХЛ

Россиянин сделал пять голевых передач в предсезонном НХЛ

«Сан-Хосе» со счетом 6:5 победил «Вегас» благодаря голу Клима Костина и пяти передачам Данила Гущина. У «Вегаса» три шайбы забросил Павел Дорофеев

Данил Гущин (в центре) (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Российский нападающий Данил Гущин помог «Сан-Хосе Шаркс» одержать победу над «Вегас Голден Найтс» в заключительном матче перед стартом сезона НХЛ.

Игра в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 6:5. Гущин сделал пять результативных передач, в том числе поучаствовал в победной шайбе за 12 секунд до конца основного времени. Один из голов на счету россиянина Клима Костина.

У «Вегаса» хет-трик и голевой пас на свой счет записал 23-летний российский форвард Павел Дорофеев.

Гущину 22 года, он играет в Северной Америке с 2018 года. В прошлом сезоне форвард в основном выступал в фарм-клубе «Сан-Хосе» в AHL, где забросил 20 шайб и сделал 34 передачи в 56 матчах.

«Сан-Хосе» проведет первый матч в регулярном чемпионате 11 октября (5:30 мск) против «Сент-Луис Блюз».