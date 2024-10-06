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Овечкин отреагировал на данные о рекордном заработке фразой о налогах

Овечкин призвал «делить на два» появляющуюся в СМИ информацию о его зарплате. Всему виной налоги, объяснил он
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Не менее половины заработанных российским нападающим Александром Овечкиным по контракту с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» денег ушли на налоги. Об этом Овечкин сообщил «Матч ТВ», прокомментировав новость, что стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — рассказал Овечкин.

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Спорт
Фото:Bruce Bennett / Getty Images


О том, что Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ, стало известно накануне. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона 2024/25 заработал за карьеру $149,2 млн.

В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых являлся канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — $141,3 млн. Россиянин шел вторым — $138,2 млн. Овечкин в нынешнем сезоне заработает $11 млн, тогда как капитан «Питтсбурга» — $3 млн.

Овечкин в нынешнем сезоне может стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Он отстает на 41 гол от действующего рекордсмена Уэйна Гретцки (894 гола). За последние пять лет Овечкин только раз не смог достичь отметки 41 гол за сезон — в прошлом сезоне. При этом с февраля по апрель 2024 года он шел с третьим показателем на этом отрезке — в темпе 51 гол за сезон.

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Александр Овечкин НХЛ Вашингтон Кэпиталз россияне в НХЛ Евгений Малкин
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