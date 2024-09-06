Уволенный из «Химок» после возвращения в РПЛ тренер возглавил «Балтику»

Андрей Талалаев сменил в калининградском клубе Александра Грищенко

Андрей Талалаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Андрей Талалаев стал новым главным тренером «Балтики». Об этом сообщается в телеграм-канале калининградского клуба.

На этом посту он сменил Александра Грищенко, который накануне покинул команду.

В восьми турах в Первой лиге «Балтика» набрала 13 очков и занимает четвертое место. В прошлом сезоне калининградский клуб вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Талалаев 20 июня был уволен из «Химок». Подмосковный клуб он возглавлял с апреля 2023 года, с ним команда вылетела из РПЛ, но уже спустя сезон вернулась туда в качестве победителя Первой лиги.

Ранее Талалаев работал главным тренером в самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и молодежной сборной России.