Уволенный из «Химок» после возвращения в РПЛ тренер возглавил «Балтику»
Андрей Талалаев стал новым главным тренером «Балтики». Об этом сообщается в телеграм-канале калининградского клуба.
На этом посту он сменил Александра Грищенко, который накануне покинул команду.
В восьми турах в Первой лиге «Балтика» набрала 13 очков и занимает четвертое место. В прошлом сезоне калининградский клуб вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Талалаев 20 июня был уволен из «Химок». Подмосковный клуб он возглавлял с апреля 2023 года, с ним команда вылетела из РПЛ, но уже спустя сезон вернулась туда в качестве победителя Первой лиги.
Ранее Талалаев работал главным тренером в самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и молодежной сборной России.
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