Арина Соболенко и Джекссика Пегула сыграют в финале US Open

Соболенко сыграет против дочери миллиардера в финале US Open

Белорусская теннисистка второй раз в карьере вышла в финал US Open, где ее соперницей станет американка Джессика Пегула

Арина Соболенко (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале 26-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, победила американку Эмму Наварро, 12-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

В финале соперницей Соболенко будет американка Джессика Пегула, шестой номер рейтинга WTA, которая победила чешку Каролину Мухову со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге WTA, в ее активе 15 титулов WTA. Белорусская теннисистка является двукратной победительницей Australian Open (2023, 2024). На US Open она второй раз в карьере вышла в финал (2023, 2024).

30-летняя Пегула впервые дошла до решающего матча на турнире «Большого шлема». Ее отец, Терри Пегула, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $7,7 млрд). Он владеет клубами НХЛ и NFL из Баффало.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.