Итальянская бегунья-трансгендер осталась без медалей на Паралимпиаде
Итальянская бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не смогла выйти в финал на Паралимпиаде в Париже на дистанции 200 м в классе T12 (спортсмены с проблемами со зрением).
В своем полуфинальном забеге Петрилло заняла третье место с результатом 25,92 секунды. Среди всех участниц это был девятый результат, в финал прошли четыре бегуньи.
50-летняя спортсменка ранее в Париже на дистанции 400 м также не вышла в финал.
Петрилло совершила переход в 2019 году. В прошлом году она завоевала бронзовые медали в обоих видах (200 и 400 м) на чемпионате мира.
Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард в 2021 году в Токио стала первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр. Она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.
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