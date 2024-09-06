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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Итальянская бегунья-трансгендер осталась без медалей на Паралимпиаде

Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Валентина Петрилло в Париже не смогла выйти в финал на дистанциях 200 и 400 м
Валентина Петрилло
Валентина Петрилло (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Итальянская бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не смогла выйти в финал на Паралимпиаде в Париже на дистанции 200 м в классе T12 (спортсмены с проблемами со зрением).

В своем полуфинальном забеге Петрилло заняла третье место с результатом 25,92 секунды. Среди всех участниц это был девятый результат, в финал прошли четыре бегуньи.

50-летняя спортсменка ранее в Париже на дистанции 400 м также не вышла в финал.

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Петрилло совершила переход в 2019 году. В прошлом году она завоевала бронзовые медали в обоих видах (200 и 400 м) на чемпионате мира.

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард в 2021 году в Токио стала первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр. Она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.

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Паралимпиада-2024 легкая атлетика трансгедеры
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