Черчесов объяснил, почему предпочел сборную Казахстана иностранному клубу
У Станислава Черчесова были предложения из иностранных клубов, но он согласился возглавить сборную Казахстана, потому что хотел работать в русскоязычной атмосфере. Об этом тренер рассказал «Матч ТВ».
«От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа», — сказал 60-летний Черчесов.
На вопрос, почему он не возглавил клубную команду, Черчесов ответил: «Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу».
По словам Черчесова, с не говорящими по-русски игроками ему приходится тратить больше сил. «Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, там надо читать лекции. Много сил тратилось», — заключил тренер.
Черчесов был без работы с лета прошлого года после отставки из венгерского «Ференцвароша». О назначении в сборную Казахстана было объявлено 3 июня.
В 2016–2021 годах Черчесов возглавлял сборную России.
На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», австрийском «Тироле», польской «Легии» и в других командах.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото