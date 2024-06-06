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Черчесов объяснил, почему предпочел сборную Казахстана иностранному клубу

Черчесов возглавил сборную Казахстана, чтобы работать в русскоязычной атмосфере
Бывший главный тренер сборной России рассказал, что у него были предложения из‑за рубежа, но он хотел работать именно в русскоязычной атмосфере
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

У Станислава Черчесова были предложения из иностранных клубов, но он согласился возглавить сборную Казахстана, потому что хотел работать в русскоязычной атмосфере. Об этом тренер рассказал «Матч ТВ».

«От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа», — сказал 60-летний Черчесов.

На вопрос, почему он не возглавил клубную команду, Черчесов ответил: «Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу».

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Станислав Черчесов

По словам Черчесова, с не говорящими по-русски игроками ему приходится тратить больше сил. «Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, там надо читать лекции. Много сил тратилось», — заключил тренер.

Черчесов был без работы с лета прошлого года после отставки из венгерского «Ференцвароша». О назначении в сборную Казахстана было объявлено 3 июня.

В 2016–2021 годах Черчесов возглавлял сборную России.

На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», австрийском «Тироле», польской «Легии» и в других командах.

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Футбол Станислав Черчесов Казахстан
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