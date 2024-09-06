Тренировку сборной России в Ханое перенесли на другое поле из-за непогоды
Тренировку сборной России по футболу перенесли на резервное поле из‑за непогоды в Ханое, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе национальной команды.
«Сборная из-за погоды перенесла тренировку на запасное поле стадиона «Ми Динь», — рассказали в пресс-службе команды.
На этом стадионе сборная России накануне обыграла команду Вьетнама (3:0).
На город надвигается тайфун «Яги», уже начались сильный ливень и ветер. Главный тренер сборной России ранее даже шутил о риске застрять во Вьетнаме из-за тайфуна.
В службе коммуникаций РФС отметили, что на данный момент никаких изменений в планах сборной нет. 7 сентября сборная России должна сыграть в Ханое товарищеский матч с командой Таиланда.
На китайском острове Хайнань в связи с приближением тайфуна «Яги» эвакуировали из низинных районов и других потенциально опасных мест более 28 тыс. человек.
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