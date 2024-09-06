Тренировку сборной России в Ханое перенесли на запасное поле из-за непогоды

Тренировку сборной России в Ханое перенесли на другое поле из-за непогоды

У сборной России на 7 сентября запланирован в Ханое матч против команды Таиланда. В службе коммуникаций РФС отметили, что пока никаких изменений в планах национальной команды нет

Сборная России по футболу перед началом матча с Вьетнамом (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Тренировку сборной России по футболу перенесли на резервное поле из‑за непогоды в Ханое, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе национальной команды.

«Сборная из-за погоды перенесла тренировку на запасное поле стадиона «Ми Динь», — рассказали в пресс-службе команды.

На этом стадионе сборная России накануне обыграла команду Вьетнама (3:0).

На город надвигается тайфун «Яги», уже начались сильный ливень и ветер. Главный тренер сборной России ранее даже шутил о риске застрять во Вьетнаме из-за тайфуна.

В службе коммуникаций РФС отметили, что на данный момент никаких изменений в планах сборной нет. 7 сентября сборная России должна сыграть в Ханое товарищеский матч с командой Таиланда.

На китайском острове Хайнань в связи с приближением тайфуна «Яги» эвакуировали из низинных районов и других потенциально опасных мест более 28 тыс. человек.

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