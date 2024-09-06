Карпин пошутил о риске застрять во Вьетнаме для сборной России из-за тайфуна

Карпин пошутил о риске застрять во Вьетнаме из-за тайфуна

Сборная России 7 сентября проведет в Ханое товарищеский матч против команды Таиланда. На город надвигается тайфун «Яги»

Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на надвигающийся на Ханой тайфун перед товарищеским матчем с командой Таиланда.

Тренера спросили, боятся ли в команде задержаться во Вьетнаме на больший срок, чем запланировано. «Да, боимся», — с усмешкой ответил Карпин, сообщает «РИА Новости».

Полузащитник сборной России Данил Глебов отметил, что в команде слышали про тайфун, но ничего с этим поделать не могут.

В городе уже начался сильный ливень, сообщает «Матч ТВ».

Сборная России 5 сентября разгромила в Ханое команду Вьетнама со счетом 3:0. Уже 7 сентября россиянам предстоит сыграть там же против команды Таиланда.

На китайском острове Хайнань в связи с приближением тайфуна «Яги» эвакуировали из низинных районов и других потенциально опасных мест более 28 тыс. человек.