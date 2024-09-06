Карпин пошутил о риске застрять во Вьетнаме из-за тайфуна
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на надвигающийся на Ханой тайфун перед товарищеским матчем с командой Таиланда.
Тренера спросили, боятся ли в команде задержаться во Вьетнаме на больший срок, чем запланировано. «Да, боимся», — с усмешкой ответил Карпин, сообщает «РИА Новости».
Полузащитник сборной России Данил Глебов отметил, что в команде слышали про тайфун, но ничего с этим поделать не могут.
В городе уже начался сильный ливень, сообщает «Матч ТВ».
Сборная России 5 сентября разгромила в Ханое команду Вьетнама со счетом 3:0. Уже 7 сентября россиянам предстоит сыграть там же против команды Таиланда.
На китайском острове Хайнань в связи с приближением тайфуна «Яги» эвакуировали из низинных районов и других потенциально опасных мест более 28 тыс. человек.
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