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Карпин назвал выезд во Вьетнам самым сложным в карьере

Карпин назвал выезд во Вьетнам со сборной России самым сложным в карьере
Сборная России проведет в Ханое два товарищеских матча в течение трех дней. По словам Карпина, он впервые в карьере столкнулся с тем, что придется играть через день
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о сложностях выезда во Вьетнам на товарищеские матчи национальной команды.

«Весь этот выезд сложный. Не с точки зрения логистики. Прежде всего здесь нужно играть через один день. Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере», — цитирует Карпина «Чемпионат».

По словам тренера, придется что-то наработать со сборной только за одну тренировку. «Сложно, но деваться некуда», — добавил Карпин.

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Сборная России 5 сентября разгромила в Ханое команду Вьетнама со счетом 3:0. Уже 7 сентября россиянам предстоит сыграть там же против команды Таиланда.

Команда Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.

Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счетом 4:0.

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Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Вьетнам
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