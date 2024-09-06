Карпин назвал выезд во Вьетнам самым сложным в карьере
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о сложностях выезда во Вьетнам на товарищеские матчи национальной команды.
«Весь этот выезд сложный. Не с точки зрения логистики. Прежде всего здесь нужно играть через один день. Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере», — цитирует Карпина «Чемпионат».
По словам тренера, придется что-то наработать со сборной только за одну тренировку. «Сложно, но деваться некуда», — добавил Карпин.
Сборная России 5 сентября разгромила в Ханое команду Вьетнама со счетом 3:0. Уже 7 сентября россиянам предстоит сыграть там же против команды Таиланда.
Команда Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.
Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счетом 4:0.
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