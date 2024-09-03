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Последняя россиянка проиграла на US Open

Людмила Самсонова последней из россиянок выбыла с US Open
В четвертьфинале первая ракетка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (6-я в рейтинге), которая обыграла россиянку Диану Шнайдер
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Vaughn Ridley/Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла польке Иге Свёнтек со счетом 4:6, 1:6 в матче четвертого круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису).

25-летняя Самсонова занимает 16-е место в рейтинге WTA. На ее счету пять титулов WTA. На «Большом шлеме» россиянка не доходила дальше четвертого раунда.

Свёнтек — первая ракетка мира. Перед стартом турнира эксперты называли ее безоговорочной фавориткой US Open. На счету польской теннисистки 22 титула на турнирах WTA, среди которых пять на «Большом шлеме». Она выигрывала US Open в 2022 году.

В четвертьфинале первая ракетка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (6-я в рейтинге), которая обыграла россиянку Диану Шнайдер. В одиночном разряде US Open не осталось ни одной россиянки.

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования проходят на покрытии хард в Нью-Йорке. Призовой фонд составляет $75 млн. Из россиянок US Open выигрывали только Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Людмила Самсонова Ига Свёнтек US Open Открытый чемпионат США по теннису
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