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Захарян перенесет операцию из-за травмы лодыжки

Футболист сборной России Захарян перенесет операцию из-за травмы лодыжки
Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России получил повреждение на тренировке. Он пропустит два-три месяца
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитнику «Реал Сосьедад» и сборной России Арсену Захаряну потребуется операция из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

21-летний футболист получил повреждение на тренировке 17 июля. Операция пройдет в ближайшие дни в Барселоне.

О сроках восстановления Захаряна ничего не сообщается.

Позднее в пресс-службе испанского клуба рассказали «РИА Новости», что восстановление Захаряна займет от двух до трех месяцев.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.

Всего российский футболист провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне во всех турнирах (22 — в старте), пробыв на поле 1860 минут. На его счету один гол и две результативные передачи.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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