Захарян перенесет операцию из-за травмы лодыжки
Полузащитнику «Реал Сосьедад» и сборной России Арсену Захаряну потребуется операция из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
21-летний футболист получил повреждение на тренировке 17 июля. Операция пройдет в ближайшие дни в Барселоне.
О сроках восстановления Захаряна ничего не сообщается.
Позднее в пресс-службе испанского клуба рассказали «РИА Новости», что восстановление Захаряна займет от двух до трех месяцев.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.
Всего российский футболист провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне во всех турнирах (22 — в старте), пробыв на поле 1860 минут. На его счету один гол и две результативные передачи.
«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК