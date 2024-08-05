Парагвайцы выгнали пловчиху из олимпийской деревни за неподобающее поведение

Пловчиху выгнали из олимпийской деревни за неподобающее поведение

Луана Алонсо неудачно выступила на 100-метровке баттерфляем, но захотела остаться в олимпийской деревне. В парагвайской делегации ей отказали, заявив, что она плохо влияет на атмосферу в команде

Луана Алонсо (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Сборная Парагвая попросила 20-летнюю пловчиху Луану Алонсо покинуть олимпийскую деревню в Париже за неподобающее поведение и создание неподходящей атмосферы для команды. Об этом сообщает Marca.

В Олимпийском комитете Парагвая заявили, что Алонсо не ночевала в деревне, но хотела остаться в Париже с командой до конца Олимпиады.

Фото: luanaalonsom / Instagram (владелец сети Meta признана экстремисткой и запрещена в России)

Алонсо выступала на 100-метровке баттерфляем, но не смогла пробиться в финал, показав 29-е время в квалификации.

После этого она объявила о завершении карьеры.

Алонсо участвовала в Играх в Токио и является рекордсменкой Парагвая в баттерфляе.