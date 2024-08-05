Пловчиху выгнали из олимпийской деревни за неподобающее поведение
Сборная Парагвая попросила 20-летнюю пловчиху Луану Алонсо покинуть олимпийскую деревню в Париже за неподобающее поведение и создание неподходящей атмосферы для команды. Об этом сообщает Marca.
В Олимпийском комитете Парагвая заявили, что Алонсо не ночевала в деревне, но хотела остаться в Париже с командой до конца Олимпиады.
Алонсо выступала на 100-метровке баттерфляем, но не смогла пробиться в финал, показав 29-е время в квалификации.
После этого она объявила о завершении карьеры.
Алонсо участвовала в Играх в Токио и является рекордсменкой Парагвая в баттерфляе.
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