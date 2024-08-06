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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборная Франции сыграет с Испанией в финале Олимпиады в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сборная Франции в дополнительное время победила команду Египта в полуфинале Олимпийских игр
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Олимпийская сборная Франции в полуфинальном матче Игр в Париже победила команду Египта. Игра в дополнительное время завершилась со счетом 3:1.

Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1. Полузащитник Египта Махмуд Сабер забил на 62-й минуте, а француз Жан-Филип Матета сравнял счет на 83-й минуте. В дополнительное время в составе Франции забили Матета (99-я минута) и Майкл Олисе (108-я).

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В финале французы сыграют со сборной Испании, которая в полуфинале победила команду Марокко (2:1).

Финальный матч Олимпиады по футболу состоится 9 августа.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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