Судья из Узбекистана получил травму в полуфинале Олимпиады по футболу

Ильгиз Танташев получил повреждение на 12-й минуте матча после столкновения с защитником сборной Испании Марком Пубилем

Ильгиз Танташев (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Узбекский арбитр Ильгиз Танташев получил травму во время полуфинального матча Олимпийских игр между сборными Марокко и Испании. Встреча в Марселе завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

Инцидент произошел на 12‑й минуте. Танташев после столкновения с испанским защитником Марком Пубилем получил повреждение ноги. После этого арбитр стал прихрамывать на одну ногу и не смог продолжить матч. Узбекского специалиста заменил швед Гленн Нюберг.

Сборная Испании в полуфинале победила команду Марокко со счетом 2:1. Вторая полуфинальная пара Франция — Египет сыграет в 22:00 (мск).

Финальный матч Олимпиады по футболу состоится 9 августа.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.