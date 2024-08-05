Судья из Узбекистана получил травму в полуфинале Олимпиады по футболу
Узбекский арбитр Ильгиз Танташев получил травму во время полуфинального матча Олимпийских игр между сборными Марокко и Испании. Встреча в Марселе завершилась победой испанцев со счетом 2:1.
Инцидент произошел на 12‑й минуте. Танташев после столкновения с испанским защитником Марком Пубилем получил повреждение ноги. После этого арбитр стал прихрамывать на одну ногу и не смог продолжить матч. Узбекского специалиста заменил швед Гленн Нюберг.
Сборная Испании в полуфинале победила команду Марокко со счетом 2:1. Вторая полуфинальная пара Франция — Египет сыграет в 22:00 (мск).
Финальный матч Олимпиады по футболу состоится 9 августа.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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