 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Челси 1 5,4 x 3,85 2 1,7 Теннис Уимблдон. Женщины Картал С Павлюченкова А 1 16 x 2 1,01 Теннис Уимблдон. Мужчины Хачанов К Майхшак К 1 1,01 x 2 16 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Алькарас К 1 14 x 2 1,02 Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Мертенс Э 1 1,01 x 2 16 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Рублев проиграл Алькарасу на Уимблдоне

Рублев проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона
Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв двукратному чемпиону турнира Карлосу Алькарасу. Из россиян в одиночном разряде остался только Карен Хачанов
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона, уступив действующему двукратному чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Рублев проиграл второй ракетке мира со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

Россиянин только раз обыграл Алькараса за четыре матча — в прошлом году в Мадриде.

Следующим соперником Алькараса будет британец Кэмерон Норри (61-й в рейтинге.

Рублев только раз в карьере пробивался в четвертьфинал лондонского турнира «Большого шлема» — в 2023 году. В прошлом году он проиграл на старте турнира.

Хачанов второй раз в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона
Спорт
Карен Хачанов

Ранее в четвертьфинал вышел россиянин Карен Хачанов, которого ждет матч с пятой ракеткой мира Тейлором Фрицем (США).

Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после Уимблдона он может вернуться в топ-10.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
теннис Уимблдон Карлос Алькарас Андрей Рублев (теннисист)
Материалы по теме
Андрей Рублев легко вышел в четвертый круг Уимблдона
Спорт
Медведев в шутку пожелал Бублику попасть к Алькарасу на Уимблдоне
Спорт
Мирра Андреева и Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в паре
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене после призыва об эвакуации Политика, 00:24
Bild узнал о тайном запросе Украины систем IRIS-T у Германии Политика, 00:07
В Хибинах спасли группу попавших в буран туристов Общество, 00:01
«Мечел» почти на четверть сократил добычу угля из-за ограничения спроса Бизнес, 00:01
Аналитики анонсировали консолидацию угольного рынка из-за кризиса Бизнес, 00:00
Над Новгородской областью сбили беспилотник Политика, 06 июл, 23:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава Минфина США Бессент отреагировал на планы Маска создать партию Политика, 06 июл, 23:27
Рублев проиграл Алькарасу на Уимблдоне Спорт, 06 июл, 23:18
В Энгельсе задержали пьяного водителя, сбившего людей на остановке Общество, 06 июл, 23:07
Украинские беспилотники сбили над Тверской и Орловской областями Политика, 06 июл, 22:56
Минобороны показало кадры взятия Поддубного в ДНР Политика, 06 июл, 22:50
Аэропорты Иваново, Тамбова и Ярославля возобновили рейсы Политика, 06 июл, 22:41
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника Политика, 06 июл, 22:35