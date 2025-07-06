Рублев проиграл Алькарасу на Уимблдоне

Рублев проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв двукратному чемпиону турнира Карлосу Алькарасу. Из россиян в одиночном разряде остался только Карен Хачанов

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона, уступив действующему двукратному чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Рублев проиграл второй ракетке мира со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

Россиянин только раз обыграл Алькараса за четыре матча — в прошлом году в Мадриде.

Следующим соперником Алькараса будет британец Кэмерон Норри (61-й в рейтинге.

Рублев только раз в карьере пробивался в четвертьфинал лондонского турнира «Большого шлема» — в 2023 году. В прошлом году он проиграл на старте турнира.

Ранее в четвертьфинал вышел россиянин Карен Хачанов, которого ждет матч с пятой ракеткой мира Тейлором Фрицем (США).

Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после Уимблдона он может вернуться в топ-10.