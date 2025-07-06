Рублев проиграл Алькарасу на Уимблдоне
Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона, уступив действующему двукратному чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.
Рублев проиграл второй ракетке мира со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.
Россиянин только раз обыграл Алькараса за четыре матча — в прошлом году в Мадриде.
Следующим соперником Алькараса будет британец Кэмерон Норри (61-й в рейтинге.
Рублев только раз в карьере пробивался в четвертьфинал лондонского турнира «Большого шлема» — в 2023 году. В прошлом году он проиграл на старте турнира.
Ранее в четвертьфинал вышел россиянин Карен Хачанов, которого ждет матч с пятой ракеткой мира Тейлором Фрицем (США).
Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после Уимблдона он может вернуться в топ-10.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов