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Спорт ,  
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Хачанов второй раз в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона

Хачанов пробился в четвертьфинал Уимблдона
Хачанов в трех сетах обыграл 109-ю ракетку мира поляка Майхшака. Следующим соперником россиянина может стать американец Фриц
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Уимблдона — турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.

В 1/8 финала россиянин, занимающий 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победил поляка Камиля Майхшака (109-й) со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

Хачанов второй раз в карьере и впервые с 2021 года вышел в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат на турнире.

Соперник Хачанова определится в паре Тейлор Фриц (США, 5-й) — Джордан Томпсон (Австралия, 44-й).

Из россиян выступление на Уимблдоне также продолжает Андрей Рублев (14-й), который в 1/8 финала сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (2-й).

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Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Карен Хачанов
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