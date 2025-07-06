Хачанов второй раз в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона
Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Уимблдона — турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.
В 1/8 финала россиянин, занимающий 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победил поляка Камиля Майхшака (109-й) со счетом 6:4, 6:2, 6:3.
Хачанов второй раз в карьере и впервые с 2021 года вышел в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат на турнире.
Соперник Хачанова определится в паре Тейлор Фриц (США, 5-й) — Джордан Томпсон (Австралия, 44-й).
Из россиян выступление на Уимблдоне также продолжает Андрей Рублев (14-й), который в 1/8 финала сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (2-й).
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