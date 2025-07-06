«Зенит» проиграл «Балтике», пропустив два гола за две минуты

«Зенит» открыл счет на девятой минуте, но в начале второго тайма пропустил дважды за две минуты и не смог отыграться — 1:2

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Калининградская «Балтика» вырвала победу у «Зенита» в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Балтики», у которой забили Илья Петров (52-я минута) и Брайан Хиль (54).

У «Зенита» на девятой минуте отличился Дуглас Сантос.

«Балтика» в прошлом сезоне победила в Первой лиге и вернулась в РПЛ.

«Зенит» стал вторым в РПЛ, уступив одно очко «Краснодару».

Новый сезон РПЛ «Балтика» начнет гостевым матчем с московским «Динамо» 18 июля, а «Зенит» 20 июля примет «Ростов».