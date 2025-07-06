«Спартак» вырвал ничью у «Крыльев Советов», уступая 0:2 к 75-й минуте

Игра завершилась со счетом 2:2. У «Спартака» отличились Дмитриев и Гарсия, автогол на счету Умярова. У самарской команды забил Раков

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче в Москве.

Игра завершилась со счетом 2:2.

У гостей отличился Вадим Раков (на 73-й минуте).

У «Спартака» забивали Игорь Дмитриев (75) и Ливай Гарсия (77).

На 62-й минуте игрок «красно-белых» Наиль Умяров срезал мяч в свои ворота после розыгрыша углового.

«Спартак» в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ, «Крылья Советов» — десятое.

Первые матчи в новом сезоне РПЛ команды проведут 19 июля: «Спартак» против махачкалинского «Динамо», «Крылья Советов» — с тольяттинским «Акроном».