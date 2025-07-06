«Спартак» вырвал ничью у «Крыльев Советов», уступая 0:2
«Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче в Москве.
Игра завершилась со счетом 2:2.
У гостей отличился Вадим Раков (на 73-й минуте).
У «Спартака» забивали Игорь Дмитриев (75) и Ливай Гарсия (77).
На 62-й минуте игрок «красно-белых» Наиль Умяров срезал мяч в свои ворота после розыгрыша углового.
«Спартак» в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ, «Крылья Советов» — десятое.
Первые матчи в новом сезоне РПЛ команды проведут 19 июля: «Спартак» против махачкалинского «Динамо», «Крылья Советов» — с тольяттинским «Акроном».
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