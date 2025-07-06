 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Челси 1 5,3 x 3,75 2 1,67 Теннис Уимблдон. Женщины Картал С Павлюченкова А 1 3,05 x 2 1,38 Теннис Уимблдон. Мужчины Хачанов К Майхшак К 1 1,01 x 2 16 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Алькарас К 1 7 x 2 1,1 Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Мертенс Э 1 1,25 x 2 4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Заболотный дебютирует за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»

Антон Заболотный дебютирует за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»
Воспитанник ЦСКА и чемпион России в составе «Зенита» перешел в «Спартак» 1 июля. На игру с «Крыльями Советов» (начало в 17:00 мск) Заболотный выйдет с первых минут
Антон Заболотный
Антон Заболотный (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий Антон Заболотный попал в стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов», который пройдет в воскресенье, 6 июля, в Москве. Состав опубликован в телеграм-канале «Спартака».

34-летний Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля, подписав контракт на год.

Заболотный — воспитанник ЦСКА, выиграл с армейцами Кубок России (2023). Также форвард на протяжении карьеры выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», «Химки» и другие команды. С «Зенитом» в 2019-м стал чемпионом России. В сборной России Заболотный провел 19 матчей и забил два гола.

В «Спартаке» отметили, что игру по состоянию здоровья пропустят Маркиньос, Роман Зобнин, Никита Чернов и Алексис Дуарте.

В прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым в РПЛ, «Крылья Советов» — десятыми.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва ФК Крылья Советов Антон Заболотный
Материалы по теме
Сборная России не будет играть на стадионе «Спартака» до лета 2026 года
Спорт
«Спартак» приобрел права на голкипера сборной Казахстана
Спорт
«Спартак» расторг контракт с пришедшим вслед за Станковичем суринамцем
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Путин объяснил, как принял решение отправлять на фронт списанную технику Политика, 16:52
Заболотный дебютирует за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» Спорт, 16:48
Зеленский заявил, что ввел особые санкции против России Политика, 16:40
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Транспортный коллапс между Москвой и Петербургом. Главное Общество, 16:18
Путин обсудит возможность командировок врачей в зону военной операции Политика, 16:16
Глава Дагестана призвал не дать «вбить клин» в отношения с Азербайджаном Политика, 16:14
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
В аэропортах Пскова и Калуги ограничили полеты Политика, 15:45
The Athletic узнал о скором переходе самого забивного форварда Европы Спорт, 15:44
Последствия наводнения в Техасе. Фоторепортаж Общество, 15:42 
В СПЧ предложили Азербайджану «снизить накал в отношениях» Политика, 15:40
ФПК допустила, что запустит больше вагонов между Москвой и Петербургом Политика, 15:25
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15