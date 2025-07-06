Заболотный дебютирует за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»
Нападающий Антон Заболотный попал в стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов», который пройдет в воскресенье, 6 июля, в Москве. Состав опубликован в телеграм-канале «Спартака».
34-летний Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля, подписав контракт на год.
Заболотный — воспитанник ЦСКА, выиграл с армейцами Кубок России (2023). Также форвард на протяжении карьеры выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», «Химки» и другие команды. С «Зенитом» в 2019-м стал чемпионом России. В сборной России Заболотный провел 19 матчей и забил два гола.
В «Спартаке» отметили, что игру по состоянию здоровья пропустят Маркиньос, Роман Зобнин, Никита Чернов и Алексис Дуарте.
В прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым в РПЛ, «Крылья Советов» — десятыми.
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