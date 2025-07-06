В «Баварии» рассказали о травме одного из лучших бомбардиров Евро-2024
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки в концовке первого тайма четвертьфинальной игры c «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
В клубе отметили, что 22-летний Мусиала вылетел из Орландо в Мюнхен и скоро перенесет операцию, он выбыл на длительный срок.
Мусиала получил травму 5 июля в столкновении с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. Мюнхенский клуб проиграл ПСЖ со счетом 0:2.
Мусиала играет за «Баварию» с 2020 года. Полузащитник пропустил концовку сезона из-за мышечной травмы.
На чемпионате Европы 2024 года полузащитник забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров турнира (всего шесть человек забили по три гола).
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