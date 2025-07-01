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Спорт ,  
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«Спартак» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА и «Зенита» Заболотного

В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал за «Химки»
Антон Заболотный
Антон Заболотный (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Антон Заболотный перешел в «Спартак». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Срок соглашения с 34-летним футболистом составил один год.

В прошлом сезоне Заболотный играл за подмосковные «Химки», где в 31 матче забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Также он играл за «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи». С «Зенитом» форвард выиграл чемпионат России (2018/19), с ЦСКА — Кубок страны (2022/23)

В составе сборной России Заболотный провел 19 матчей и забил два гола.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Антон Заболотный
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