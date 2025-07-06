Мирра Андреева и Шнайдер вылетели с Уимблдона в парном разряде

Мирра Андреева и Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в паре

Андреева и Шнайдер проиграли Калинской и Кырсте в трех сетах. Шнайдер ранее завершила выступление на турнире и в одиночном разряде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Серебряные медалистки Олимпиады россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде.

Андреева и Шнайдер в 1/8 финала проиграли россиянке Анне Калинской и румынке Соране Кырсте со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 1:6. Матч прерывали из-за дождя.

Следующие соперницы Калинской и Кырсти — Се Шувэй (Тайвань) и Елена Остапенко (Латвия).

В одиночном разряде Шнайдер вылетела во втором круге, Андреева в понедельник сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Эммой Наварро.

В прошлом году из россиянок в парном разряде лучше всех сыграла Вероника Кудерметова, которая дошла до третьего круга с Чжань Хаоцин (Тайвань).

Общий призовой фонд Уимблдона составляет £53,5 млн. Победители в парном разряде получат £680 тыс. (на двоих).