Мирра Андреева и Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в паре
Серебряные медалистки Олимпиады россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде.
Андреева и Шнайдер в 1/8 финала проиграли россиянке Анне Калинской и румынке Соране Кырсте со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 1:6. Матч прерывали из-за дождя.
Следующие соперницы Калинской и Кырсти — Се Шувэй (Тайвань) и Елена Остапенко (Латвия).
В одиночном разряде Шнайдер вылетела во втором круге, Андреева в понедельник сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Эммой Наварро.
В прошлом году из россиянок в парном разряде лучше всех сыграла Вероника Кудерметова, которая дошла до третьего круга с Чжань Хаоцин (Тайвань).
Общий призовой фонд Уимблдона составляет £53,5 млн. Победители в парном разряде получат £680 тыс. (на двоих).
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