«Ливерпуль» отложил начало предсезонных сборов из-за смерти Диогу Жоты
«Ливерпуль» перенес начало предсезонной подготовки основной команды из-за гибели нападающего Диогу Жоты в автоаварии в Испании, сообщают The Independent и The Athletic.
Первая группа игроков должна была пройти предсезонные тесты на базе команды еще в пятницу, 4 июля, но было принято решение отложить возвращение футболистов на понедельник, 7 июля.
Почти вся команда 5 июля была на похоронах Жоты в португальском Гондомаре.
«Ливерпуль» начнет сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» на стадионе «Уэмбли». Чемпионат Англии стартует 15 августа — «Ливерпуль» в этот день встретится с «Борнмутом».
Футболист сборной Португалии и чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Жота и его брат-футболист Андре Силва погибли в ДТП 3 июля.
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