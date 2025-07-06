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Спорт ,  
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«Ливерпуль» отложил начало предсезонных сборов из-за смерти Диогу Жоты

«Ливерпуль» отложил начало тренировочных сборов из-за гибели Диогу Жоты
Футболисты «Ливерпуля» должны были поэтапно возвращаться в расположение клуба с 4 июля, но из-за смерти Жоты и похорон возобновление подготовки отложили на 7 июля
Диогу Жота
Диогу Жота (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

«Ливерпуль» перенес начало предсезонной подготовки основной команды из-за гибели нападающего Диогу Жоты в автоаварии в Испании, сообщают The Independent и The Athletic.

Первая группа игроков должна была пройти предсезонные тесты на базе команды еще в пятницу, 4 июля, но было принято решение отложить возвращение футболистов на понедельник, 7 июля.

Почти вся команда 5 июля была на похоронах Жоты в португальском Гондомаре.

В Португалии прошли похороны погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Жоты
Спорт
Фото:Octavio Passos / Getty Images

«Ливерпуль» начнет сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» на стадионе «Уэмбли». Чемпионат Англии стартует 15 августа — «Ливерпуль» в этот день встретится с «Борнмутом».

Футболист сборной Португалии и чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Жота и его брат-футболист Андре Силва погибли в ДТП 3 июля.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Ливерпуль Диогу Жота
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