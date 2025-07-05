В Португалии прошли похороны погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Жоты
В Португалии прошли церемония прощания и похороны погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата, сообщает A Bola.
Жота и его брат Андре Силва, также профессиональный футболист, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
Похороны и поминальная служба прошли в их родном городе Гондомар. Их посетили семьи, друзья футболистов, а также их партнеры по командам и тренеры.
Почти вся команда «Ливерпуля» прибыла вместе с главным тренером Арне Слотом. Группу возглавляли капитан Вирджил ван Дейк и Энди Робертсон. Ван Дейк нес венок с номером Жоты «20», а Робертсон — венок с номером Андре Силвы «30», которые были установлены снаружи церкви.
После мессы похоронная процессия проследовала на кладбище.
Жоте было 28 лет. В этом году он стал чемпионом Англии с «Ливерпулем», за который играл с 2020 года. За десять дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте, с которой у них трое детей.
За сборную Португалии Жота провел 49 матчей и дважды выиграл с ней Лигу наций УЕФА: второй трофей португальцы взяли 8 июня, обыграв испанцев.
Брат Жоты играл за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии.
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