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Спорт ,  
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Полицию вызвали к могиле футболиста Диогу Жоты из-за толп фанатов

Полицию вызвали к могиле Диогу Жоты из-за толп фанатов, делавших селфи
Диогу Жоту и его брата Андре Силву похоронили 5 июля. Вскоре после похорон кладбище заполнили фанаты, которые делали селфи у могилы. Полиции пришлось выпроваживать толпу, но она вскоре вернулась
Похороны Диогу Жоты и Андре Силвы
Похороны Диогу Жоты и Андре Силвы (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полицию вызвали на кладбище в португальском Гондомаре всего через несколько часов после похорон футболиста «Ливерпуля» и национальной сборной Диогу Жоты и его брата Андре Силвы из-за толп болельщиков, пишет The Sun.

Большое количество фанатов пришли на кладбище и начали делать селфи у могил. Полицейские выпроводили их, но вскоре толпа вернулась.

Жота и его брат, выступавший за португальский «Пенафиел», погибли в ДТП в Испании 3 июля.

В Португалии прошли похороны погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Жоты
Спорт
Фото:Octavio Passos / Getty Images

Похороны прошли 5 июля, на них приехали почти все игроки «Ливерпуля», за который Жота играл с 2020 года и с которым выиграл чемпионат Англии в этом сезоне.

Жота дважды выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии, а всего провел за сборную 49 матчей.

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Анна Сатдинова
Футбол Португалия Диогу Жота сборная Португалии по футболу футбольные фанаты
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