Полицию вызвали к могиле футболиста Диогу Жоты из-за толп фанатов
Полицию вызвали на кладбище в португальском Гондомаре всего через несколько часов после похорон футболиста «Ливерпуля» и национальной сборной Диогу Жоты и его брата Андре Силвы из-за толп болельщиков, пишет The Sun.
Большое количество фанатов пришли на кладбище и начали делать селфи у могил. Полицейские выпроводили их, но вскоре толпа вернулась.
Жота и его брат, выступавший за португальский «Пенафиел», погибли в ДТП в Испании 3 июля.
Похороны прошли 5 июля, на них приехали почти все игроки «Ливерпуля», за который Жота играл с 2020 года и с которым выиграл чемпионат Англии в этом сезоне.
Жота дважды выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии, а всего провел за сборную 49 матчей.
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