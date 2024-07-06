Первая ракетка мира Свёнтек сенсационно проиграла Путинцевой на Уимблдоне

Первая ракетка мира сенсационно проиграла уроженке Москвы на Уимблдоне

Польская теннисистка Ига Свёнтек в третьем круге уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA

Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 23-летняя Свёнтек уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, 35-й ракетке мира, со счетом 6:3, 1:6, 2:6.

В 1/8 финала Путинцева сыграет против Елены Остапенко из Латвии.

Свёнтек в прошлом году дошла на Уимблдоне до 1/4 финала. В личных встречах Путинцева обыграла польку впервые, ранее у нее было четыре поражения. Также она прервала 21-матчевую победную серию польки.

Путинцевой 29 лет, она родилась в Москве, за Казахстан стала выступать с 2012 года. Она впервые в карьере дошла до этой стадии на Уимблдоне.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.