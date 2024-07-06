Первая ракетка мира сенсационно проиграла уроженке Москвы на Уимблдоне
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 23-летняя Свёнтек уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, 35-й ракетке мира, со счетом 6:3, 1:6, 2:6.
В 1/8 финала Путинцева сыграет против Елены Остапенко из Латвии.
Свёнтек в прошлом году дошла на Уимблдоне до 1/4 финала. В личных встречах Путинцева обыграла польку впервые, ранее у нее было четыре поражения. Также она прервала 21-матчевую победную серию польки.
Путинцевой 29 лет, она родилась в Москве, за Казахстан стала выступать с 2012 года. Она впервые в карьере дошла до этой стадии на Уимблдоне.
Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.