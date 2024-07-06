Норвежский велогонщик Андре Дреге скончался после падения на «Туре Австрии»

Велогонщик скончался после падения на «Туре Австрии»

Норвежцу Андре Дреге было 25 лет, он выступал за команду Coop-Repsol

Фото: Международный союз велосипедистов

Норвежский велогонщик Андре Дреге скончался на 26-м году жизни в результате падения во время четвертого этапа многодневки «Тур Австрии». Об этом сообщает The Independent.

Дреге выступал за норвежскую команду Coop-Repsol. Спортсмен упал на спуске с горы и умер от полученных травм.

В нынешнем сезоне Дреге выиграл две многодневки — «Тур Родоса» и Visit South Aegean Islands.

«UCI потрясен, узнав о смерти велогонщика Андре Дреге на «Туре Австрии». Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении Международного союза велосипедистов.

«Тур Австрии» проходит с 3 по 7 июля.