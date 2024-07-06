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Велогонщик скончался после падения на «Туре Австрии»
Норвежский велогонщик Андре Дреге скончался после падения на «Туре Австрии»
Норвежцу Андре Дреге было 25 лет, он выступал за команду Coop-Repsol
Норвежский велогонщик Андре Дреге скончался на 26-м году жизни в результате падения во время четвертого этапа многодневки «Тур Австрии». Об этом сообщает The Independent.
Дреге выступал за норвежскую команду Coop-Repsol. Спортсмен упал на спуске с горы и умер от полученных травм.
В нынешнем сезоне Дреге выиграл две многодневки — «Тур Родоса» и Visit South Aegean Islands.
«UCI потрясен, узнав о смерти велогонщика Андре Дреге на «Туре Австрии». Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении Международного союза велосипедистов.
«Тур Австрии» проходит с 3 по 7 июля.