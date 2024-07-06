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Хэмилтон впервые за год попал в топ-2 в квалификации на этапе «Формулы-1»

Расселл выиграл поул на Гран-при Великобритании «Формулы-1», Хэмилтон — второй
Победителем квалификации Гран-при Великобритании стал британец Джордж Расселл из команды Mercedes. Семикратный чемпион «Формулы-1» показал второй результат
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Британец Джордж Расселл из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при Великобритании, 12-го этапа чемпионата «Формулы-1».

Вторым стал его партнер по Mercedes, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Британец впервые попал в топ-2 квалификации с июля 2023 года, когда он выиграл поул на Гран-при Венгрии.

Расселл победил в квалификации второй раз в сезоне.

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Действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал четвертый результат. Третьим стал британец Ландо Норрис (McLaren).

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 237 очками, на втором месте — Норрис (156), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (150).

Гонка Гран-при Великобритании пройдет 7 июля, начало — в 17:00 мск.

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Формула-1 автогонки Льюис Хэмилтон
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