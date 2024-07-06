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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мамиашвили заявил, что борцы не дождались адекватного решения МОК

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава Федерации спортивной борьбы России заявил, что в МОК пошли по пути разрушения всех спортивных принципов, не допустив на Олимпиаду лидеров сборной России, поэтому в ФСБР отказались от участия в Играх-2024
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «РИА Новости», что в ФСБР до последнего надеялись, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет адекватное решение по допуску российских борцов на Игры 2024 года, но этого не произошло, поэтому было принято решение отказаться от участия.

«У любого нормального человека есть понимание неприемлемости текущей позиции руководства МОК к нашим спортсменам, которые прошли тяжелейший путь отбора. Надеялись до конца, что МОК примет адекватное решение, но его принимала кучка обезумевших людей во главе организации», — сказал Мамиашвили.

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Мамиашвили считает, что чиновники МОК пошли по пути разрушения всех спортивных принципов и не допустили тех, кто реально претендовал на победу, выполнив политическую задачу.

ФСБР 6 июля сообщила, что допущенные МОК к участию в Олимпиаде-2024 борцы не выступят в Париже. В федерации отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого подорвать принцип единства российской команды».

МОК допустил на Игры только десять российских борцов при 16 завоеванных лицензиях. При этом без допуска оказались все лидеры национальной команды.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Михаил Мамиашвили греко-римская борьба вольная борьба
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