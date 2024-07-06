Тренер сборной фразой про оборванцев объяснил отказ борцов от Олимпиады

Тренер Когуашвили об отказе борцов от Олимпиады: зачем ехать туда как оборванцы

Гоги Когуашвили, главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе, заявил, что не видит смысла в участии в Олимпиаде, когда туда не допустили всех лидеров национальной команды

Гоги Когуашвили (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили считает правильным отказ российских борцов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» — сказал Когуашвили.

Тренер добавил, что не видит смысла в участии в Олимпиаде, когда туда не допустили всех основных спортсменов.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) 6 июля сообщила, что допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде-2024 борцы не выступят в Париже. В ФСБР отметили, что «не принимают неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства российской команды».

МОК допустил на Игры только 10 российских борцов при 16 завоеванных лицензиях. При этом без допуска оказались все лидеры национальной команды. Самого Когуашвили также не допустили на Олимпиаду.