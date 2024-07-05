«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче

«Спартак» сыграл вничью с казахстанским клубом в товарищеском матче

Встреча против «Актобе» завершилась со счетом 1:1. Единственный гол в составе «красно-белых» забил Никита Чернов

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском гостевом матче против казахстанского «Актобе».

У «Спартака» отличился Никита Чернов (47-я минута), у «Актобе» — Максим Самородов (10).

В следующем товарищеском матче «Спартак» 12 июля сыграет с «Динамо».

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в РПЛ.

В первом матче РПЛ в новом сезоне «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом» 21 июля.