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«Спартак» сыграл вничью с казахстанским клубом в товарищеском матче

«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче
Встреча против «Актобе» завершилась со счетом 1:1. Единственный гол в составе «красно-белых» забил Никита Чернов
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском гостевом матче против казахстанского «Актобе».

У «Спартака» отличился Никита Чернов (47-я минута), у «Актобе» — Максим Самородов (10).

В следующем товарищеском матче «Спартак» 12 июля сыграет с «Динамо».

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в РПЛ.

В первом матче РПЛ в новом сезоне «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом» 21 июля.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва ФК Актобе
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