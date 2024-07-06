Футболист сборной Египта Рефаат умер в возрасте 31 года после остановки сердца

Футболист сборной Египта умер в возрасте 31 года после остановки сердца

Нападающий Ахмед Рефаат пережил остановку сердца в марте во время матча чемпионата Египта. С тех он пор находился в больнице, где скончался в результате резкого ухудшения состояния здоровья

Ахмед Рефаат (Фото: Федерация футбола Египта)

Форвард египетского клуба «Фьючер» и национальной сборной страны Ахмед Рефаат, который в марте пережил остановку сердца во время матча, скончался в больнице на 32-м году жизни. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) его клуба.

«С большой печалью сообщаем о смерти Ахмеда Рефаата в результате резкого ухудшения состояния его здоровья. <...> Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и египетским футбольным болельщикам», — говорится в сообщении.

Рефаат пережил остановку сердца во время матча 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0). Футболист в концовке встречи потерял сознание и рухнул на газон, после чего был госпитализирован. С тех пор он находился в больнице.

На счету Рефаата семь матчей и два гола в составе сборной Египта.

За «Фьючер» он выступал с 2021 года, провел 46 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.