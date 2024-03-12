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Футболист сборной Египта перенес остановку сердца во время матча

Футболист сборной Египта Рефаат перенес остановку сердца во время матча
Форвард египетского клуба «Фьючер» Ахмед Рефаат потерял сознание во время игры против «Аль-Иттихада». 30-летний игрок был госпитализирован, в клубе сообщили, что его сердце не билось больше часа
Ахмед Рефаат (слева)
Ахмед Рефаат (слева) (Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press)

Форвард египетского клуба «Фьючер» и национальной сборной страны Ахмед Рефаат перенес остановку сердца во время матча.

Инцидент произошел в ходе игры 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0). 30-летний Рефаат в концовке встречи потерял сознание и рухнул на газон, после чего был госпитализирован.

«Фьючер» в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что сердце Рефаата не билось больше часа, прежде чем медицинскому персоналу больницы «Замзам» рядом со стадионом удалось его реанимировать.

«Состояние Рефаата по-прежнему нестабильно с медицинской точки зрения, игрок продолжает получать лечение и проходить необходимые анализы. Руководство клуба постоянно следит за ситуацией из больницы, призываем СМИ уважать личную жизнь игрока и состояние его здоровья, а также обращаемся к египетским футбольным болельщикам с просьбой помолиться за Рефаата, чтобы он восстановился как можно скорее», — говорится в заявлении.

На счету Рефаата семь матчей и два гола в составе сборной Египта.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Египет
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