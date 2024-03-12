Футболист сборной Египта перенес остановку сердца во время матча
Форвард египетского клуба «Фьючер» и национальной сборной страны Ахмед Рефаат перенес остановку сердца во время матча.
Инцидент произошел в ходе игры 16-го тура чемпионата Египта против «Аль-Иттихада» (0:0). 30-летний Рефаат в концовке встречи потерял сознание и рухнул на газон, после чего был госпитализирован.
«Фьючер» в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что сердце Рефаата не билось больше часа, прежде чем медицинскому персоналу больницы «Замзам» рядом со стадионом удалось его реанимировать.
«Состояние Рефаата по-прежнему нестабильно с медицинской точки зрения, игрок продолжает получать лечение и проходить необходимые анализы. Руководство клуба постоянно следит за ситуацией из больницы, призываем СМИ уважать личную жизнь игрока и состояние его здоровья, а также обращаемся к египетским футбольным болельщикам с просьбой помолиться за Рефаата, чтобы он восстановился как можно скорее», — говорится в заявлении.
На счету Рефаата семь матчей и два гола в составе сборной Египта.
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