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Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»
Российский форвард Гридин подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Калгари»
Матвей Гридин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2024 года в первом раунде под общим 28-м номером
Российский форвард Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Срок соглашения с 18-летним нападающим составил три года, сумма контракта — $2,925 млн.
«Калгари» на драфте 2024 года выбрал Гридина в первом раунде под общим 28-м номером.
В прошедшем сезоне Гридин выступал в юниорской лиге в США (USHL), где набрал 83 (38+45) очка в 60 матчах.
Гридин родился в Кургане, до отъезда в Северную Америку выступал за молодежные команды петербургского «Спартака» и омского «Авангарда».