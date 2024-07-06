 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»

Российский форвард Гридин подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Калгари»
Матвей Гридин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2024 года в первом раунде под общим 28-м номером
Фото: «Калгари Флэймз»
Фото: «Калгари Флэймз»

Российский форвард Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Срок соглашения с 18-летним нападающим составил три года, сумма контракта — $2,925 млн.

«Калгари» на драфте 2024 года выбрал Гридина в первом раунде под общим 28-м номером.

Как Селин Дион выбрала россиянина на драфте НХЛ
Спорт
Селин Дион на драфте НХЛ

В прошедшем сезоне Гридин выступал в юниорской лиге в США (USHL), где набрал 83 (38+45) очка в 60 матчах.

Гридин родился в Кургане, до отъезда в Северную Америку выступал за молодежные команды петербургского «Спартака» и омского «Авангарда».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Калгари Флэймз
Материалы по теме
Контракт «Бостона» с Никитой Задоровым назвали одним из худших в НХЛ
Спорт
Отыгравший 500 матчей в НХЛ защитник перешел в СКА
Спорт
Женщина впервые стала тренером в клубе НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Горловке погиб мужчина, подорвавшись на суббоеприпасе Политика, 01:06
Движение по Крымскому мосту перекрыли на 16 минут Политика, 01:04
В Сумах приостановили подачу воды на фоне серии взрывов Политика, 01:00
Моди поднимет в России вопрос об участвующих в военной операции индийцах Политика, 00:59
Франция и Испания вышли в полуфинал. Что произошло на Евро Спорт, 00:50
Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро Спорт, 00:43
В Сумах прозвучали взрывы Политика, 00:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Меликов объяснил большое количество погибших при теракте в Дагестане Политика, 00:11
Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари» Спорт, 00:03
Часть Ярославской области осталась без света и воды после грозы Общество, 05 июл, 23:32
СК завершил расследование дела экс-депутата Ильи Пономарева Политика, 05 июл, 23:12
Посетители эвакуировались из Дома культуры в Москве из-за пожара Общество, 05 июл, 22:44
Байден ответил на призывы выйти из предвыборной гонки Политика, 05 июл, 22:43
Тони Кроос провел последний матч в карьере Спорт, 05 июл, 22:37