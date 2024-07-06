Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»

Матвей Гридин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2024 года в первом раунде под общим 28-м номером

Фото: «Калгари Флэймз»

Российский форвард Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Срок соглашения с 18-летним нападающим составил три года, сумма контракта — $2,925 млн.

«Калгари» на драфте 2024 года выбрал Гридина в первом раунде под общим 28-м номером.

В прошедшем сезоне Гридин выступал в юниорской лиге в США (USHL), где набрал 83 (38+45) очка в 60 матчах.

Гридин родился в Кургане, до отъезда в Северную Америку выступал за молодежные команды петербургского «Спартака» и омского «Авангарда».