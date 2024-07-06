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Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала Уимблдона

Медведев победил Штруффа и единственным из россиян вышел в 1/8 финала Уимблдона
Российский теннисист обыграл в третьем круге немца Яна-Леннарда Штруффа. Его следующим соперником будет болгарин Григор Димитров
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил немца Яна-Леннарда Штруффа, 41-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Медведев бросил играть на тай-брейке в матче Уимблдона, перепутав счет
Спорт
Даниил Медведев

Следующим соперником россиянина будет Григор Димитров (Болгария).

Медведев остался последним из россиян в мужском одиночном разряде. Роман Сафиуллин в субботу уступил в матче третьего круга французу Артюру Фису — 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне стал полуфинал в прошлом году, где он проиграл в трех сетах испанцу Карлосу Алькарасу.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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теннис Даниил Медведев Уимблдон
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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