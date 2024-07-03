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Медведев бросил играть на тай-брейке в матче Уимблдона, перепутав счет
Даниил Медведев бросил играть на тай-брейке в матче Уимблдона, перепутав счет
Российский теннисист раньше времени сел на скамейку во время тай-брейка первого сета в матче второго круга против француза Александра Мюллера
Даниил Медведев
Забавный эпизод произошел на тай-брейке матча второго круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и французом Александром Мюллером. При счете 3:6 россиянин решил, что уже проиграл сет, и сел отдыхать, прежде чем судья на вышке указал ему на ошибку.
В итоге Медведев все равно проиграл следующий розыгрыш и весь сет.
После этого россиянин проиграл еще три гейма подряд, но в итоге сумел переломить игру и взять второй сет — 7:6 (7:4). Матч продолжается.
Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.
Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне стал полуфинал в прошлом году, где он проиграл в трех сетах испанцу Карлосу Алькарасу.