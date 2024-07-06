Оправдает ли Англия статус фаворита. Интриги 1/4 финала Евро

Сможет ли Англия выйти в полуфинал чемпионата Европы и получится ли у Турции победить — главное о матчах 1/4 финала Евро в материале «РБК Спорт»

Фото: Carl Recine / Getty Images

Англия — Швейцария

Время: 19:00

Место: «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф)

Сборная Англии чудом вышла во второй раунд плей-офф. В 1/8 финала англичане спаслись от поражения на последних секундах матча со Словакией. Английские футболисты сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время (90+5) благодаря голу Джуда Беллингема ударом через себя. А уже на первой минуте овертайма победный гол забил Гарри Кейн. Этот мяч стал самым быстрым в дополнительное время в истории турнира (50-я секунда).

Несмотря на выход в четвертьфинал, дальнейшие перспективы Англии выглядят туманными. Команда по-прежнему не может найти свою игру, вымучивая каждый гол. Сборная Англии на Евро-2024 наносила в среднем всего три удара в створ за матч — наименьшее количество ударов среди всех команд, которые дошли на турнире до четвертьфинала.

Англия в четвертый раз подряд в XXI веке вышла в четвертьфинал на крупном турнире (учитываются чемпионаты мира и Евро). Главный тренер сборной Гарет Саутгейт стал первым в ее истории, кому удалось вывести команду в четвертьфинал крупного турнира четыре раза подряд.

Кроме того, специалист проведет свой 100-й матч на международной арене во главе национальной команды. Он станет лишь третьим тренером сборной Англии, достигшим этой отметки.

Помимо этого Англия в матче со Швейцарией может стать шестой европейской командой, которая одержала 50 побед на крупных турнирах. Ранее такого результата достигли Германия, Италия, Франция, Испания и Нидерланды. На данный момент англичане выиграли 49 матчей в 116 играх.

Защитник сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марк Геи не поможет национальной команде в четвертьфинале из-за перебора желтых карточек.

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что Англия — один из фаворитов турнира на победу (17,16%). Он также прогнозирует, что сборная победит в основное время с вероятностью 44,6%, а Швейцария — 24,5%. Букмекеры же склоняются к ничейному исходу в основное время — коэффициент 3,05. На победу Англии предлагают коэффициент 2,38, Швейцарии — 3,75.

В последний раз Англия и Швейцария встречались в матче за третье место Лиги наций (2018/19). Тогда команды не смогли в основное время выявить победителя (0:0), в итоге англичане победили в послематчевой серии.

Сборная Швейцарии в групповом раунде на старте обыграла Венгрию, следом сыграла вничью с Шотландией и Германией. При этом швейцарцы даже в матче с хозяевами Евро временами доминировали. Однако в 1/8 финала они совершили одну из главных сенсаций турнира, выбив действующего чемпиона Евро — Италию.

Швейцарские футболисты сыграют в четвертьфинале крупного турнира всего в пятый раз в истории. При этом они вылетали во всех предыдущих матчах за выход в полуфинал.

Нидерланды — Турция

Время: 22:00

Место: «Олимпиаштадион» (Берлин)

Турция заняла второе место в группе, победив Грузию (3:1) и Чехию (2:1) и проиграв Португалии (0:3). Это всего лишь третий раз, когда турецкая сборная вышла в плей-офф Евро, ранее ей удавалось доходить до этого этапа в 2000 и 2008 годах. Так, Турция вышла в плей-офф на четырех из своих последних семи крупных турниров.

В 1/8 финала сборная Турции обыграла команду Австрии (2:1). Уже на 57-й секунде она вышла вперед, забив самый быстрый гол в истории плей-офф Евро.

В турецкой команде собрались очень талантливые молодые спортсмены, средний возраст стартового состава составляет 26 лет 170 дней. Ведущую роль в ней играют два 19-летних футболиста: нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз и полузащитник «Реала» Арда Гюлер. Так, в матче против Австрии Турция стала лишь второй сборной в истории с двумя игроками до 20 лет в старте в плей-офф на Евро. Первой была сборная Венгрии в 1964 году против Дании (Ференц Бене и Золтан Варга).

Арда Гюлер стал одним из трех подростков, которые забивали и отдавали голевую передачу на одном Евро. Ранее это удавалось Уэйну Руни (четыре гола, одна передача) и Криштиану Роналду (два гола, две передачи) на Евро-2004.

В составе турецкой сборной из-за перебора желтых карточек не сыграют полузащитники Оркун Кёкчу и Исмаил Юксек.

Кроме того, из-за двухматчевой дисквалификации встречу пропустит защитник Мерих Демираль, который оказался в центре скандала после игры с Австрией.

Демираль после забитого мяча в ворота сборной Австрии показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). УЕФА дисквалифицировала турка на два матча за «нарушение правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

Эта история вызвала дипломатический скандал. МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции. Наконец, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство из-за отстранения защитника сборной.

Для сборной Нидерландов групповой этап стал трудным. Голландские футболисты обыграли Польшу со счетом 2:1, а затем сыграли вничью — 0:0 с Францией и потерпели сенсационное поражение от Австрии со счетом 2:3. Они вышли из группы с третьего места. Однако в первом матче плей-офф голландцы уверенно разгромили Румынию со счетом 3:0.

Таким образом, для нидерландской команды это первый четвертьфинал чемпионата Европы с 2008 года: тогда голландцы проиграли России со счетом 3:1.

Перед стартом четвертьфинала Коди Накпо возглавляет список лучших бомбардиров Евро-2024, забив три мяча и отдав одну передачу.

Шансы голландцев на победу оцениваются в 57,8%, в то время как турок — в 19,7%. Вероятность ничьей, то есть дополнительного времени и, возможно, пенальти, составляет 22,5%.

В последний раз Турция и Нидерланды встречались в 2021 году в рамках квалификации к ЧМ-2022. В первом матче турки разгромили голландцев со счетом 4:1, а в ответной встрече Нидерланды выиграли со счетом 6:1.