 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Спорт ,  
0 

Деверь Пэрис Хилтон дебютировал за аутсайдера второй лиги Португалии

Деверь Пэрис Хилтон дебютировал за аутсайдера второй лиги Португалии
Кортни Реум ранее стал инвестором «Вилаверденсе», который после его дебюта потерял шансы остаться во второй лиге. Бизнесмен сравнил себя с Роналду, а тренер команды признал, что принял трудное решение, выпустив американца на поле
Кортни Реум
Кортни Реум (Фото: Dave Starbuck / Imago / Global Look Press)

Американский предприниматель Кортни Реум, брат мужа Пэрис Хилтон, в 45 лет дебютировал в профессиональном футболе за португальский «Вилаверденсе», который после этого вылетел в третий дивизион. Об этом пишет Daily Mail.

Владельцем португальской команды является друг Реума, который разрешил ему сыграть, когда тот стал инвестором клуба.

«Вилаверденсе» 5 мая проиграл «Торринсе» в 32-м туре второй лиги. Команда идет последней в турнирной таблице и не сможет выйти из зоны вылета за оставшиеся два матча.

Реум вышел на поле на замену на 86-й минуте и получал подсказки от партнеров по команде. Болельщиков его выход в матче разозлил.

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб из третьей лиги
Спорт
Фото: David Horn / Imago / Global Look Press

Сам Реум ранее говорил, что играющий в Саудовской Аравии 39-летний Криштиану Роналду «почти его возраста».

Бывший игрок «Вилаверденсе» Карлос Ломба заявил, что ему «очень грустно видеть, каким нелепым становится футбол», а также назвал поведение Реума неуважением ко всем футболистам.

Тренер команды Серхио Мачадо назвал решение выпустить Реума трудным, но необходимым для блага команды.

Брат Реума Картер в 2021 году женился на Пэрис Хилтон и воспитывает с ней дочь от суррогатной матери.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Португалия Пэрис Хилтон

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Конор Макгрегор стал совладельцем крупнейшего промоушена кулачных боев
Спорт
Экс-тренер «Зенита» стал президентом «Порту»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 17:12
В Москве из-за майских холодов вновь включат отопление Общество, 19:12
Хоккеисты «России 25» выиграли третий подряд матч майского турне Спорт, 19:10
Деверь Пэрис Хилтон дебютировал за аутсайдера второй лиги Португалии Спорт, 19:10
США исключили бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка из санкционного списка Политика, 18:53
«Цифра брокер» открыл прямой доступ к казахстанской бирже AIX Инвестиции, 18:50
Кремль анонсировал встречу Путина и Пашиняна с расстановкой точек над i Политика, 18:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:48
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Дороги в центре Москвы перекроют из-за инаугурации президента Авто, 18:43
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка Инвестиции, 18:42
Собянин анонсировал открытие судоверфи в Нагатинском Затоне в этом году Недвижимость, 18:36
Как создать франшизу из работающего бизнеса РБК Франшизы, 18:26
МИД предупредил Запад о последствиях вооруженной конфронтации с Россией Политика, 18:14
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье Общество, 18:08
Борьба с огнем в Иркутской области, где сгорели 25 домов. Видео Общество, 18:04