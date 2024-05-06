Деверь Пэрис Хилтон дебютировал за аутсайдера второй лиги Португалии
Американский предприниматель Кортни Реум, брат мужа Пэрис Хилтон, в 45 лет дебютировал в профессиональном футболе за португальский «Вилаверденсе», который после этого вылетел в третий дивизион. Об этом пишет Daily Mail.
Владельцем португальской команды является друг Реума, который разрешил ему сыграть, когда тот стал инвестором клуба.
«Вилаверденсе» 5 мая проиграл «Торринсе» в 32-м туре второй лиги. Команда идет последней в турнирной таблице и не сможет выйти из зоны вылета за оставшиеся два матча.
Реум вышел на поле на замену на 86-й минуте и получал подсказки от партнеров по команде. Болельщиков его выход в матче разозлил.
Сам Реум ранее говорил, что играющий в Саудовской Аравии 39-летний Криштиану Роналду «почти его возраста».
Бывший игрок «Вилаверденсе» Карлос Ломба заявил, что ему «очень грустно видеть, каким нелепым становится футбол», а также назвал поведение Реума неуважением ко всем футболистам.
Тренер команды Серхио Мачадо назвал решение выпустить Реума трудным, но необходимым для блага команды.
Брат Реума Картер в 2021 году женился на Пэрис Хилтон и воспитывает с ней дочь от суррогатной матери.
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