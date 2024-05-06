Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб из третьей лиги
Казахстанский предприниматель Михаил Ломтадзе стал владельцем английского клуба «Уиком Уондерерс» (Хай-Уиком, графство Бакингемшир), который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщаетcя на сайте команды.
Клуб с 2020 года принадлежал американскому бизнесмену Робу Куигу, его доля в 90% перешла Ломтадзе.
Сумма сделки не разглашается.
Ломтадзе заявил, что хочет добиться долгосрочного успеха, создать финансово устойчивый клуб и открыть высокоэффективную академию.
Ломтадзе занимает 532-е место в рейтинге Forbes, который оценивает его состояние в $5,7 млрд. Уроженец Батуми является главой Kaspi.kz — многофункциональной платформы, которая включает маркетплейс, банковское приложение, а также аналог «Госуслуг».
«Уиком» в 2020–2021 годах играл в Чемпионшипе (второй дивизион). В минувшем сезоне «Уиком» стал 10-м в турнирной таблице.
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