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Хоккеисты «России 25» выиграли третий подряд матч майского турне

Хоккеисты «России 25» второй раз обыграли белорусов в майском турне
Матч в Омске завершился со счетом 4:0, у россиян дубль оформил Арсений Грицюк
Захар Бардаков
Захар Бардаков (Фото: Zuma / TASS)

Сборная «Россия 25» победила команду Белоруссии в третьем матче майского турне, который прошел в Омске.

Игра завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

У российской команды отличились Захар Бардаков (4-я минута), Арсений Грицюк (9, 22) и Максим Соркин (36).

Сборная России во главе с Ротенбергом выиграла второй матч майского турне
Спорт
Фото:fhr.ru

Это вторая победа команды Ротенберга над белорусами после 6:0 в Астане 4 мая. Также россияне 2 мая обыграли Казахстан (1:0).

Следующий матч с белорусской командой пройдет 9 мая в Туле.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей сборная России по хоккею Роман Ротенберг Белоруссия

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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12+

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