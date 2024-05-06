Хоккеисты «России 25» выиграли третий подряд матч майского турне
Сборная «Россия 25» победила команду Белоруссии в третьем матче майского турне, который прошел в Омске.
Игра завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
У российской команды отличились Захар Бардаков (4-я минута), Арсений Грицюк (9, 22) и Максим Соркин (36).
Это вторая победа команды Ротенберга над белорусами после 6:0 в Астане 4 мая. Также россияне 2 мая обыграли Казахстан (1:0).
Следующий матч с белорусской командой пройдет 9 мая в Туле.
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