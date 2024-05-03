Чемпион КХЛ подписал контракт с рекордсменом Белоруссии и МХЛ
«Металлург» заключил контракт с нападающим Михаилом Шалагиным. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.
Соглашение с 24-летним российским форвардом рассчитано на один год — до конца сезона 2024/25.
В прошедшем сезоне Шалагин выступал за солигорский «Шахтер» и стал новым рекордсменом чемпионата Белоруссии, набрав 83 (47+36) очка в 54 матчах. Предыдущий рекорд (75 очков) был установлен в сезоне 2010/11.
Шалагин является воспитанником московского «Спартака», в сезоне 2018/19 он стал рекордсменом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), забросив 48 шайб.
В КХЛ Шалагин также играл за «Автомобилист» и минское «Динамо».
«Металлург» в прошедшем сезоне завоевал Кубок Гагарина.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах