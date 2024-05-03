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Чемпион КХЛ подписал контракт с рекордсменом Белоруссии и МХЛ

«Металлург» подписал контракт с рекордсменом Белоруссии и МХЛ Шалагиным
Михаил Шалагин, который в прошлом сезоне набрал 83 (47+36) очка в 54 матчах за солигорский «Шахтер», подписал однолетнее соглашение с «Металлургом»
Михаил Шалагин
Михаил Шалагин (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

«Металлург» заключил контракт с нападающим Михаилом Шалагиным. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Соглашение с 24-летним российским форвардом рассчитано на один год — до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Шалагин выступал за солигорский «Шахтер» и стал новым рекордсменом чемпионата Белоруссии, набрав 83 (47+36) очка в 54 матчах. Предыдущий рекорд (75 очков) был установлен в сезоне 2010/11.

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Шалагин является воспитанником московского «Спартака», в сезоне 2018/19 он стал рекордсменом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), забросив 48 шайб.

В КХЛ Шалагин также играл за «Автомобилист» и минское «Динамо».

«Металлург» в прошедшем сезоне завоевал Кубок Гагарина.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск
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