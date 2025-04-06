 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
0 

Матч НХЛ прервали ради торжественной церемонии в честь Овечкина

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Овечкина с рекордным голом поздравили глава НХЛ Гэри Беттмэн и Уэйн Гретцки, а также хоккеисты «Вашингтона» и «Айлендерс». «Величие — это теперь часть твоего имени», — сказал Беттмэн Овечкину
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Матч НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» прервали во втором периоде после рекордного гола форварда гостей Александра Овечкина.

Овечкин забил 895-й гол, опередив канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Матч НХЛ прервали ради торжественной церемонии в честь Овечкина
Video

«Величие — это теперь часть твоего имени», — обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.

Гретцки поздравил Овечкина, напомнил, что обещал первым пожать ему руку, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls-Royce.

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина, который позволил ему забить.

Вместе с Овечкиным на льду были его жена Анастасия, сыновья Илья и Сергей, мать Татьяна и его тесть Кирилл Шубский.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу

Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика

Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Стармер заявил о наступлении нового мира

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Рекордный по размеру бриллиант огранили в России

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Спорт
Песков заявил, что в Кремле болеют за Овечкина
Спорт
Одноклубники пропустили гол Овечкина из-за желания встретиться с Гретцки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
«Рекорд будет держаться минимум 100 лет». Что говорят о триумфе ОвечкинаСпорт, 22:54
Росавиация сообщила о задержанных рейсах из-за непогоды в МосквеОбщество, 22:36
Гретцки заявил, что никто не сможет побить рекорд ОвечкинаСпорт, 22:31
«Роскосмос» поделился снимком циклона, принесшего снегопад в МосквуОбщество, 22:08
Видео рекордного гола Овечкина в НХЛСпорт, 22:05
Посольство России в США поздравило Овечкина c рекордомСпорт, 21:52
Китайские сейсмологи предупредили о новых землетрясениях в АзииОбщество, 21:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Не только рекордсмен НХЛ: чем еще известен Александр Овечкин21:45
ЦСКА победил «Динамо» в 900-м матче АкинфееваСпорт, 21:44
Как Овечкин шел к одному из величайших рекордов НХЛСпорт, 21:41
«Мы сделали это»: речь Овечкина после рекорда. ВидеоСпорт, 21:39
Какие рекорды побил ОвечкинСпорт, 21:38
Эксперты нашли ошибку в формуле «зеркальных» пошлин ТрампаЭкономика, 21:34
Московское «Динамо» выбило клуб Ротенберга из плей-офф КХЛСпорт, 21:31