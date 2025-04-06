Матч НХЛ прервали ради торжественной церемонии в честь Овечкина

Овечкина с рекордным голом поздравили глава НХЛ Гэри Беттмэн и Уэйн Гретцки, а также хоккеисты «Вашингтона» и «Айлендерс». «Величие — это теперь часть твоего имени», — сказал Беттмэн Овечкину

Александр Овечкин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Матч НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» прервали во втором периоде после рекордного гола форварда гостей Александра Овечкина.

Овечкин забил 895-й гол, опередив канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

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«Величие — это теперь часть твоего имени», — обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.

Гретцки поздравил Овечкина, напомнил, что обещал первым пожать ему руку, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls-Royce.

Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина, который позволил ему забить.

Вместе с Овечкиным на льду были его жена Анастасия, сыновья Илья и Сергей, мать Татьяна и его тесть Кирилл Шубский.