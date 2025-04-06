Матч НХЛ прервали ради торжественной церемонии в честь Овечкина
Матч НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» прервали во втором периоде после рекордного гола форварда гостей Александра Овечкина.
Овечкин забил 895-й гол, опередив канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
«Величие — это теперь часть твоего имени», — обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.
Гретцки поздравил Овечкина, напомнил, что обещал первым пожать ему руку, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls-Royce.
Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина, который позволил ему забить.
Вместе с Овечкиным на льду были его жена Анастасия, сыновья Илья и Сергей, мать Татьяна и его тесть Кирилл Шубский.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу
Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика
Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России
Стармер заявил о наступлении нового мира
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Рекордный по размеру бриллиант огранили в России
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов