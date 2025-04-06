«Мы сделали это»: речь Овечкина после рекорда. Видео
После того как российский нападающий, капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, матч с «Нью-Йорк Айлендерс» приостановили для награждения нового рекордсмена.
Овечкин побил рекорд по заброшенным в «регулярке» НХЛ шайбам канадца Уэйна Гретцки (894), став лучшим снайпером лиги.
«Вот это день, да? Как я всегда говорил, это командная игра, и без моих парней, всей организации, фанатов, тренеров я бы не стоял здесь. <...> Все фанаты со всего мира, российские — мы сделали это, ребята. Мы сделали это», — сказал хоккеист во время церемонии.
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