«Мы сделали это»: речь Овечкина после рекорда. Видео

Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в «регулярках» НХЛ, побив рекорд Гретцки. Матч остановили для церемонии награждения. Хоккеист поблагодарил команду, тренеров и болельщиков

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После того как российский нападающий, капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, матч с «Нью-Йорк Айлендерс» приостановили для награждения нового рекордсмена.

Овечкин побил рекорд по заброшенным в «регулярке» НХЛ шайбам канадца Уэйна Гретцки (894), став лучшим снайпером лиги.

«Вот это день, да? Как я всегда говорил, это командная игра, и без моих парней, всей организации, фанатов, тренеров я бы не стоял здесь. <...> Все фанаты со всего мира, российские — мы сделали это, ребята. Мы сделали это», — сказал хоккеист во время церемонии.