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Два хоккеиста «Сибири» попали в больницу после матча плей-офф КХЛ

Игроки «Сибири» Рассказов и Климович попали в больницу после матча плей-офф КХЛ
Кириллу Рассказову потребовалась операция на ноге, на которую упал соперник. Иван Климович получил удар в живот, а Алексею Яковлеву попала в лицо шайба, но он смог играть. У «Салавата Юлаева» травму получил лидер Джошуа Ливо
Кирилл Рассказов (в центре)
Кирилл Рассказов (в центре) (Фото: Телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Нападающего «Сибири» Кирилла Рассказова увезли на операцию из-за полученной во время матча с «Салаватом Юлаевым» травмы голеностопа, еще один форвард новосибирцев Иван Климович уехал на скорой в больницу с травмой живота. Об этом заявил главный тренер клуба КХЛ Вадим Епанчинцев, которого цитирует «РИА Новости».

«Сибирь» в воскресенье победила «Салават Юлаев» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф и сравняла счет в серии (3–3).

Рассказов провел на льду семь с половиной минут, Климович — 12 с половиной минут и отметился дублем.

Рассказову в начале второго периода упал на ногу защитник уфимского клуба Григорий Панин. В итоге форвард «Сибири» покинул лед на носилках. «Сразу сделали снимок, повезли [в больницу]. На данный момент идет операция на голеностопе», — сказал Епанчинцев.

Климовича увезла скорая помощь после полученного удара в живот.

«Сибирь» перевела серию плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в седьмой матч
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Еще один нападающий хозяев Алексей Яковлев получил перелом носа после попадания шайбы в первом периоде, но вернулся на лед в защитной маске и избежал сотрясения.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча заявил, что встречу из-за травмы не смог доиграть лучший бомбардир лиги Джошуа Ливо, пишет «Матч ТВ».

Седьмая игра пройдет 8 апреля в Уфе.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сибирь
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